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Львівському співаку, який загинув майже 8 років тому, прийшла повістка

27 лютого 2023 10:13
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Повістки для мертвих, живих і ненароджених — львівського співака, який загинув майже 8 років тому, викликають у військкомат
Владислав Левицький
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Львівському співаку Владиславу Левицькому, який загинув унаслідок ДТП ще у 2015 році, прислали повістку. Йому пропонують 27 лютого з’явитися до територіального центру комплектації. 

Про це повідомила львів’янка Мар'яна Волошин у своєму Facebook. 

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Повістки для мертвих, живих і ненароджених

Жінка опублікувала фото документа виданого Шевченківським Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки майором Ю. Синюшко.

"І мертвим, і живим, і ненародженим. Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК та СП займаються на роботі, разом зі своїм ВО керівником? Перепрошую, але складається враження, що одне дурне пише, друге ставить свій підпис і печатку, і нікому немає справи до того… А там, згідно з законом про мобілізацію, до центру комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому", — йдеться в повідомленні.

повістка

Що відомо про Василя Левицького

Владислав Левицький, справжнє ім'я — Василь, народився у Львові 18 квітня 1985 року. З 1996 року до 2001 року Владіслав був солістом дитячого ансамблю "Дивоцвіт"  і брав участь у різноманітних фестивалях. У Львівському музичному училищі Левицький здобув освіту вокаліста та диригента. У 2006 році виграв музичний поєдинок в телешоу Ігоря Кондратюка "Караоке на Майдані" і став фіналістом сьомого сезону популярного телепроєкту "ШАНС". 

30-річний Василь Левицький загинув 2 липня 2015 року на автодорозі Львів — Тернопіль біля села Велика Вільшаниця в Золочівському районі, коли його Toyota Corolla зіштовхнулася з вантажівкою MAN, яка виїхала на зустрічну смугу. Разом з водієм тоді загинула його 33-річна сестра з семирічною донькою.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні розпочали надсилати повістки і виклики в суд через Viber. Вже за перші 12 годин було доставлено 60% повісток.

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