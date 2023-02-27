Повестки для мертвых, живых и нерожденных — львовского певца, погибшего почти 8 лет назад, вызывают в военкомат

Львовскому певцу, погибшему почти 8 лет назад, пришла повестка
Львовскому певцу Владиславу Левицкому, погибшему в результате ДТП еще в 2015 году, прислали повестку. Ему предлагают 27 февраля явиться в территориальный центр комплектации.
Об этом сообщила львовянка Марьяна Волошин в своем Facebook.
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Повестки для мертвых, живых и нерожденных
Женщина опубликовала фото документа, выданного Шевченковским Территориальным центром комплектования и социальной поддержки майором Ю. Синюшко.
"И мертвым, и живым, и нерожденным. Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе, вместе со своим ВО руководителем? А там, согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад", — говорится в сообщении.
Что известно о Василии Левицком
Владислав Левицкий, настоящее имя Василий, родился во Львове 18 апреля 1985 года. С 1996 года по 2001 год Владислав был солистом детского ансамбля "Дивоцвет" и участвовал в различных фестивалях. Во Львовском музыкальном училище Левицкий получил образование вокалиста и дирижера. В 2006 году выиграл музыкальный поединок в телешоу Игоря Кондратюка "Караоке на Майдане" и стал финалистом седьмого сезона популярного телепроекта "ШАНС".
30-летний Василий Левицкий погиб 2 июля 2015 года на автодороге Львов — Тернополь возле села Большая Ольшаница в Золочевском районе, когда его Toyota Corolla столкнулась с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. Вместе с водителем тогда погибла его 33-летняя сестра с семилетней дочерью.
Напомним, 15 февраля, в Украине начали посылать повестки и вызовы в суд через Viber. Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток.