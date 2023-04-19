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МАГАТЕ провела таємні інспекції на двох українських АЕС: що зʼясували

19 квітня 2023 14:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
МАГАТЕ провела таємні інспекції на двох українських АЕС: що зʼясували
Комісія МАГАТЕ. Фото: Укрінформ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міжнародне агентство з атомної енергії провело неоголошені перевірки на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Контроль здійснювався інспекторами Агенства за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.

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Ревізії здійснювались у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Головною метою інспекцій, за словами працівників, стала перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

Нещодавно ми писали, яка ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС. За словами Галущенка, ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції. Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

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