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МАГАТЭ провела тайные инспекции на двух украинских АЭС: что выяснили

19 апреля 2023 14:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
МАГАТЭ провела тайные инспекции на двух украинских АЭС: что выяснили
Комісія МАГАТЕ. Фото: Укрінформ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Международное агентство по атомной энергии провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Контроль осуществлялся инспекторами Агентства с участием инспекторов Госатомрегулирования.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

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Ревизии осуществлялись в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Главной целью инспекций, по словам работников, явилась проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

Мы недавно писали, какая ситуация на временно оккупированной ЗАЭС. По словам Галущенко, ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции. Министр также напомнил, что персонал ЗАЭС уже второй год находится под постоянным давлением и террором окупантов.

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