МАГАТЕ провело неоголошену інспекцію на Рівненській АЕС
На Рівненській атомній електростанції проведено неоголошену інспекцію МАГАТЕ. Це відбулося 27 жовтня.
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.
Інспекція на Рівненській АЕС
"27 жовтня 2023 року на ВП "Рівненська АЕС" було успішно проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — йдеться у повідомленні.
Перевірку здійснювали інспектори Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Її метою була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів.
Інспекція на Рівненській АЕС пройшла без зауважень.
Нагадаємо, росіяни на Запорізькій АЕС вивели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" у режим "гарячого зупину". Такий вчинок загрожує виникненню радіаційної аварії на ЗАЕС.
Також ми писали, що Міжнародна агенція з атомної енергії успішно провела ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
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