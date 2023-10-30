МАГАТЕ провело неоголошену інспекцію на Рівненській АЕС

Рівненська атомна електростанція. Фото: aerostar.ua

На Рівненській атомній електростанції проведено неоголошену інспекцію МАГАТЕ. Це відбулося 27 жовтня.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

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"27 жовтня 2023 року на ВП "Рівненська АЕС" було успішно проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — йдеться у повідомленні.

Перевірку здійснювали інспектори Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Її метою була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів.

Інспекція на Рівненській АЕС пройшла без зауважень.

Нагадаємо, росіяни на Запорізькій АЕС вивели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" у режим "гарячого зупину". Такий вчинок загрожує виникненню радіаційної аварії на ЗАЕС.

Також ми писали, що Міжнародна агенція з атомної енергії успішно провела ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.