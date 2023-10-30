МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ровенской АЭС

Ровенская атомная электростанция. Фото: aerostar.ua

На Ровенской атомной электростанции проведена необъявленная инспекция МАГАТЭ. Это произошло 27 октября.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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Инспекция на Ровенской АЭС

"27 октября 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" была успешно проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Проверку осуществляли инспекторы Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования. Ее целью была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов.

Инспекция на Ровенской АЭС прошла без замечаний.

Напомним, россияне на Запорожской АЭС вывели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в режим "горячей остановки". Такой поступок чреват возникновением радиационной аварии на ЗАЭС.

Также мы писали, что Международное агентство по атомной энергии успешно провело ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.