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Магнітні бурі 11 вересня: що чекає на українців сьогодні

11 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 11.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає від сильного головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 11 вересня, магнітних бур не прогнозується. За добу сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 11 вересня

"За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу, а також низької активності.

Сонячна активність на 11 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 69.
Прогноз магнітних бур на 11-13 вересня
Прогноз магнітних бур на 11-13 вересня. Фото: Мeteoagent

Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в прогнозі магнітних бур станом на 11 вересня.

Щоб підготуватися до магнітних бур та зменшити їх вплив на себе, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • здоровий спосіб життя: заняття спортом, збалансована дієта та регулярний сон можуть полегшити вплив магнітних бур на ваш організм. Корисними також будуть заняття з медитації або йоги;
  • лікарські засоби та трав'яні чаї: якщо під час магнітних бур ви відчуваєте погіршення самопочуття, то підготуйтеся до цього, запасаючись лікарськими засобами для полегшення головного болю, чи трав'янистим чаєм, що допоможе розслабитись та відпочити;
  • водний баланс: достатнє споживання води може допомогти зменшити симптоми, такі як головний біль та роздратованість.
Жінка страждає від магнітних бур
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Стало відомо про дати найбільшої сонячної активності, про які ви могли не знати.

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