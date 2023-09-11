Магнітні бурі у вересні 11.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 11 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 11 вересня, магнітних бур не прогнозується. За добу сонячна активність перебувала на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 11 вересня
"За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу, а також низької активності.
Сонячна активність на 11 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 69.
Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в прогнозі магнітних бур станом на 11 вересня.
Щоб підготуватися до магнітних бур та зменшити їх вплив на себе, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- здоровий спосіб життя: заняття спортом, збалансована дієта та регулярний сон можуть полегшити вплив магнітних бур на ваш організм. Корисними також будуть заняття з медитації або йоги;
- лікарські засоби та трав'яні чаї: якщо під час магнітних бур ви відчуваєте погіршення самопочуття, то підготуйтеся до цього, запасаючись лікарськими засобами для полегшення головного болю, чи трав'янистим чаєм, що допоможе розслабитись та відпочити;
- водний баланс: достатнє споживання води може допомогти зменшити симптоми, такі як головний біль та роздратованість.
Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Стало відомо про дати найбільшої сонячної активності, про які ви могли не знати.