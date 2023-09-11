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Магнитные бури 11 сентября: что ждет украинцев сегодня

11 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 11.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от сильной головной боли из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 11 сентября, магнитные бури не прогнозируются. За сутки солнечная активность находилась на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 11 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса, а также низкой активности.

Солнечная активность на 11 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 69.
Прогноз магнитных бурь на 11-13 сентября
Прогноз магнитных бурь на 11-13 сентября. Фото: Мeteoagent

Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в прогнозе магнитных бурь по состоянию на 11 сентября.

Чтобы подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • здоровый образ жизни: занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге;
  • лекарственные средства и травяные чаи: если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистым чаем, что поможет расслабиться и отдохнуть;
  • водный баланс: достаточное потребление воды может помочь уменьшить симптомы, такие как головная боль и раздражительность.
Женщина страдает от магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре текущего года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Стало известно о датах самой большой солнечной активности, о которых вы могли не знать.

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