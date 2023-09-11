Магнитные бури в сентябре 11.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 11 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 11 сентября, магнитные бури не прогнозируются. За сутки солнечная активность находилась на низком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 11 сентября
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса, а также низкой активности.
Солнечная активность на 11 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 69.
Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в прогнозе магнитных бурь по состоянию на 11 сентября.
Чтобы подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- здоровый образ жизни: занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге;
- лекарственные средства и травяные чаи: если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистым чаем, что поможет расслабиться и отдохнуть;
- водный баланс: достаточное потребление воды может помочь уменьшить симптомы, такие как головная боль и раздражительность.
Напомним, что в сентябре текущего года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Стало известно о датах самой большой солнечной активности, о которых вы могли не знать.