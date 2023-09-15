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Магнітні бурі 15 вересня: що чекає на українців сьогодні

15 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 15.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від високого тиску через магнітні бурі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 15 вересня, магнітне поле Землі буде перебувати в бурхливому стані, однак значних магнітних бур очікувати не варто. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 15 вересня

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С і один спалах класу М1,44. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,44 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — зазначають астросиноптики.

Прогнозується, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також низької активності.

Сонячна активність на 15 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 49.
Прогноз магнітних бур на 15-17 вересня від Meteoagent
Магнітні бурі 15-17 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Як метеозалежним боротися з впливом магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Аби уникнути впливу магнітних бур слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
  • Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
  • Пам'ятайте про достатнє споживання води.
  • Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
  • Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.
  • Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Жінка страждає від впливу магнітних бур
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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