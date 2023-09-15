Магнітні бурі у вересні 15.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 15 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 15 вересня, магнітне поле Землі буде перебувати в бурхливому стані, однак значних магнітних бур очікувати не варто. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 15 вересня
"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С і один спалах класу М1,44. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,44 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — зазначають астросиноптики.
Прогнозується, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також низької активності.
Сонячна активність на 15 вересня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 49.
Як метеозалежним боротися з впливом магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.
Аби уникнути впливу магнітних бур слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
- Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
- Пам'ятайте про достатнє споживання води.
- Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
- Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.
- Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.