Магнитные бури в сентябре 15.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 15 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 15 сентября, магнитное поле Земли будет пребывать в бурном состоянии, однако значительных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 15 сентября
"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,44. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,44 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отмечают астросиноптики.
Прогнозируется, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также низкой активности.
Солнечная активность на 15 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 49.
Как метеозависимым бороться с влиянием магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
- Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
- Помните о достаточном потреблении воды.
- Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
- Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.
- Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.