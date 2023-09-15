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Магнитные бури 15 сентября: что ждет украинцев сегодня

15 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 15.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от высокого давления из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 15 сентября, магнитное поле Земли будет пребывать в бурном состоянии, однако значительных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 15 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,44. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,44 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отмечают астросиноптики.

Прогнозируется, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также низкой активности.

Солнечная активность на 15 сентября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 49.
Прогноз магнитных бурь на 15-17 сентября от Meteoagent
Магнитные бури 15-17 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Как метеозависимым бороться с влиянием магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
  • Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
  • Помните о достаточном потреблении воды.
  • Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
  • Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.
  • Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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