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Магнітні бурі 19 вересня: що чекає на українців сьогодні

19 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 19.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 19 вересня, астросиноптики прогнозують незначну магнітну бурю рівня G1. Упродовж доби на Сонці відбулося три спалахи С-класу, які практично не впливають на Землю, сонячна активність була низькою. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 19 вересня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що магнітне поле Землі сьогодні буде вередливе — від нестабільного до рівня сильної бурі. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу та низької активності.

Сонячна активність на 19 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 29.
Прогноз магнітних бур на 19-23 вересня від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 19-23 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю. 

Також, щоб уникнути впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше гуляти та отримувати хороші емоції.
Дівчина страждає від мігрені внаслідок впливу магнітних бур
Дівчина страждає від мігрені внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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