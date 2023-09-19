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Магнитные бури 19 сентября: что ждет украинцев сегодня

19 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 19.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 19 сентября, астросиноптики прогнозируют незначительную магнитную бурю уровня G1. На протяжении суток на Солнце произошло три вспышки С-класса, которые практически не влияют на Землю, солнечная активность была низкой.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 19 сентября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что магнитное поле Земли сегодня будет привередливое — от нестабильного до уровня сильной бури. На Солнце есть возможность вспышек М-класса и низкой активности.

Солнечная активность на 19 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 29.
Прогноз магнитных бурь на 19-23 сентября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 19-23 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Также, чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • высыпаться – спать не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.
Девушка страдает от мигрени вследствие воздействия магнитных бурь
Девушка страдает от мигрени вследствие воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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