Магнитные бури в сентябре 19.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 19 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 19 сентября, астросиноптики прогнозируют незначительную магнитную бурю уровня G1. На протяжении суток на Солнце произошло три вспышки С-класса, которые практически не влияют на Землю, солнечная активность была низкой.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 19 сентября
"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.
Прогнозируется, что магнитное поле Земли сегодня будет привередливое — от нестабильного до уровня сильной бури. На Солнце есть возможность вспышек М-класса и низкой активности.
Солнечная активность на 19 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 29.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.
Также, чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- высыпаться – спать не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.