Магнітні бурі у вересні 08.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 8 вересня, не прогнозується значних магнітних бур. Сонячна активність перебувала на низькому рівні упродовж дня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 8 вересня

"За останню добу на Сонці сталися одинадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,31. Такі спалахи практично не впливають на Землю",— повідомляють астросиноптики.

Передбачається, що магнітне поле Землі сьогодні перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. Також можливі спалахи М-класу на Сонці.

Сонячна активність на 8 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 45.

Прогноз магнітних бур на 8-10 вересня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як метеозалежні можуть уникнути впливу магнітних бур

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю.

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води. Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що деякі люди, особливо в час магнітних бур, стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.