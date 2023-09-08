Магнитные бури в сентябре 08.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 8 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 8 сентября, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Солнечная активность находилась на низком уровне в течение дня.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 8 сентября
"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,31. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Предусматривается, что магнитное поле Земли сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. Также возможны вспышки М-класса на Солнце.
Солнечная активность на 8 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 45.
Как метеозависимые могут избежать воздействия магнитных бурь
К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.
Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.
Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.
Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.