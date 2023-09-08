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Магнитные бури 8 сентября: что ждет украинцев сегодня

8 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 08.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 8 сентября, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Солнечная активность находилась на низком уровне в течение дня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 8 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,31. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Предусматривается, что магнитное поле Земли сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. Также возможны вспышки М-класса на Солнце.

Солнечная активность на 8 сентября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 45.
Прогноз магнитных бурь на 8-10 сентября 2023 года
Прогноз магнитных бурь 8-10 сентября 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как метеозависимые могут избежать воздействия магнитных бурь

К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

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