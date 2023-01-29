Вечірнє звернення Володимира Зеленського 29 січня

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо поставок зброї від партнерів. Він заявив, що у протистоянні російським окупантам потрібно враховувати час та використовувати його на свою користь.

Про це він заявив під час свого традиційного вечірнього звернення.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що 29 січня він провів засідання Ставки, де приділили особливу увагу ситуації на фронті. Зокрема, на Донеччині та південних напрямках.

"Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області — це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Робимо все, щоб наш тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів", — розповів Володимир Зеленський.

Що потрібно для перемоги над росією

Президент України заявив, що у війні з росією важливо зберегти динаміку оборонної підтримки від партнерів. Він вважає, що швидкість передачі оборонної підтримки від партнерів є найважливішим фактором у війні.

"Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", — заявив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання озброєння українських військових.

Також Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб та компаній причетних до перевезення окупантів і техніки. Всі їх активи та майно будуть використані для оборони України.