Вечернее обращение Владимира Зеленского 29 января

"Должны сделать время нашим оружием": Зеленский намекнул на ускорение темпа поставки оружия
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поставкам оружия от партнеров. Он заявил, что в противостоянии российским оккупантам следует учитывать время и использовать его в свою пользу.
Об этом он заявил во время своего традиционного вечернего обращения.
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Заявление Зеленского
Владимир Зеленский рассказал, что 29 января он провел заседание Ставки, где было уделено особое внимание ситуации на фронте. В частности, в Донецкой области и южных направлениях.
"Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах россия теряла в общем меньше, чем меньше кладет там, в частности под Бахмутом, и противопоставить этому можно лишь чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов", — рассказал Владимир Зеленский.
Что нужно для победы над россией
Президент Украины заявил, что в войне с россией важно сохранить динамику оборонной поддержки от партнеров. Он считает, что скорость передачи оборонной поддержки от партнеров является важнейшим фактором в войне.
"Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины. На этой неделе мы имеем весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", — заявил глава государства.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.
Также Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники. Все их активы и имущество будут использованы для обороны Украины.