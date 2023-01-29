Вечернее обращение Владимира Зеленского 29 января

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поставкам оружия от партнеров. Он заявил, что в противостоянии российским оккупантам следует учитывать время и использовать его в свою пользу.

Об этом он заявил во время своего традиционного вечернего обращения.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что 29 января он провел заседание Ставки, где было уделено особое внимание ситуации на фронте. В частности, в Донецкой области и южных направлениях.

"Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах россия теряла в общем меньше, чем меньше кладет там, в частности под Бахмутом, и противопоставить этому можно лишь чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов", — рассказал Владимир Зеленский.

Что нужно для победы над россией

Президент Украины заявил, что в войне с россией важно сохранить динамику оборонной поддержки от партнеров. Он считает, что скорость передачи оборонной поддержки от партнеров является важнейшим фактором в войне.

"Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины. На этой неделе мы имеем весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", — заявил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.

Также Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники. Все их активы и имущество будут использованы для обороны Украины.