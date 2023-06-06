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Майже 16 тисяч людей опинилися під загрозою через підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 09:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Майже 16 тисяч людей опинилися під загрозою через підрив Каховської ГЕС
Каховська ГЕС. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська вдалися до чергового терористичного акту — підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього на правому березі Херсонщини майже 16 тисяч людей опинились у критичній ситуації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін повідомляє, що близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Станом на зараз організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших.

О 12.00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині проводиться евакуація. Скрин

Критична позначка підтоплення

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що критичної позначки вода досягне приблизно об 11:00.

Зазначається, що вода пройшла вже половину шляху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води. 

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами. 

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

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