Почти 16 тысяч человек оказались под угрозой из-за подрыва Каховской ГЭС

Каховская ГЭС. Фото: Википедия

Российские оккупационные войска прибегли к очередному террористическому акту — взорвали Каховскую ГЭС. В результате на правом берегу Херсонщины почти 16 тысяч человек оказались в критической ситуации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин сообщает, что около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.

На данный момент организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие.

В 12.00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области проводится эвакуация. Скрин

Критическая отметка подтопления

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что критической отметки вода достигнет примерно в 11:00.

Отмечается, что вода уже прошла половину пути.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.