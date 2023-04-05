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Майже 50 держав засудили рф за незаконну депортацію українських дітей

5 квітня 2023 23:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Майже 50 держав засудили рф за незаконну депортацію українських дітей
Заява щодо незаконної депортації українських дітей до росії
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Майже п'ятдесят країн підписали спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до росії.

Про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

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Цього дня рф планувала провести неформальну зустріч членів Радбезу за формулою "Аррії". На зустрічі мали б обговорюватись нібито правові підстави щодо викрадення українських дітей з окупованих територій.

Засідання мало відбутись у віртуальному режимі та на ньому було заплановано виступ російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт.

"Сьогодні рф продовжуватиме зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей. рф намагатиметься представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини та порядку денному "Діти та збройні конфлікти". Це не може бути далі від істини", — сказано у заяві.

З'ясувалося, що російська влада затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок.

"Ми засуджуємо дії рф в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється рф, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", — також йдеться у заяві.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН. Щодо війни росії проти України Ердоган вірить у можливість "зберегти справедливий мир, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнули". 

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