Почти 50 государств осудили рф за незаконную депортацию украинских детей

Заявление о незаконной депортации украинских детей в россию

Почти пятьдесят стран подписали совместное заявление о незаконной принудительной депортации украинских детей в россию.

Об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter .

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Сегодня россия планировала провести неформальную встречу членов Совбеза по формуле "Арии". На встрече должны были обсуждаться якобы правовые основания похищения украинских детей с оккупированных территорий.

Заседание должно было состояться в виртуальном режиме и на нем запланировано выступление российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Напомним, недавно Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест.

"Сегодня россия будет продолжать злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей. россия будет пытаться представить свои действия в Украине соответствующими международному праву, правам ребенка и повестке дня" конфликты". Это не может быть дальше истины", — говорится в заявлении.

Statement on behalf of: 🇦🇩🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇪🇧🇦🇧🇬🇨🇦🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇪🇺🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇪🇬🇷🇬🇹🇭🇺🇮🇸🇮 🇪🇮🇹🇯🇵🇰🇷🇱🇻🇱🇮🇱🇹🇱🇺🇲🇹🇲🇩🇲🇨🇲🇪🇳🇱🇳🇿🇲🇰🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇲🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺 🇦🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/BmXoESoEGL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 4 апреля 2023

Выяснилось, что российские власти задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов.

"Мы осуждаем действия рф в Украине, включая, в частности, принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно количество распространяемой рф дезинформации не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления" , — также говорится в заявлении.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН. Относительно войны России против Украины Эрдоган верит в возможность "сохранить справедливый мир, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянули".