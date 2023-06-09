Майже критично: який рівень води в Миколаєві

Евакуація людей на Миколаївщині. Фото: Офіс Президента України

Рівень води в Миколаєві після підриву дамби на Херсонщині все ще знаходиться в межах критичного для міста. Втім, зранку вона потроху почала відходити.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись. За 2 години мінус 3 см. Загальна цифра наразі +100 см. Критичний показник для міста +105 см.

Найбільше вода підіймалася вчора з 13:00 до 17:00, тоді показник дійшов до +104 см. За ніч рівень води знизився на 2 см. Наразі очікується, що рівень води продовжить знижуватися.

Інтенсивність підйому води по годинах станом на 08.06.2023. Фото: Олександр Сєнкевич

З підняттям рівня води міст, що веде на півострів Аляуди, підіймається, що може призвести до його пошкодження або навіть руйнування. Тому з метою збереження переправи фахівці приступили до її притоплення.

Попри ці заходи, пішоходи та легкові автомобілі зможуть продовжувати використовувати понтонний міст. Проте водіям великогабаритного транспорту радять утриматися від проходження через нього для уникнення ризику.

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