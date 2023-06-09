Почти критично: какой уровень воды в Николаеве

Эвакуация людей в Николаевской области. Фото: Офис Президента Украины

Уровень воды в Николаеве после подрыва дамбы в Херсонской области все еще находится в пределах критического для города. Впрочем, с утра вода понемногу начала отходить.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Уровень воды в акватории Николаева продолжает снижаться. За 2 часа минус 3 см. Общая цифра +100 см. Критический показатель для города +105 см.

Больше вода поднималась вчера с 13:00 до 17:00, тогда показатель дошел до +104 см. За ночь уровень воды снизился на 2 см. Сейчас ожидается, что уровень воды продолжит снижаться.

Интенсивность подъема воды по часам по состоянию на 08.06.2023. Фото: Александр Сенкевич

С поднятием уровня воды мост, ведущий на полуостров Аляуды, поднимается, что может привести к его повреждению или даже разрушению. Поэтому в целях сохранения переправы специалисты приступили к ее притоплению.

Несмотря на эти мероприятия пешеходы и легковые автомобили смогут продолжать использовать понтонный мост. Однако водителям крупногабаритного транспорта советуют воздержаться от прохождения через него во избежание риска.

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