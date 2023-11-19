Маріуполець Богдан Єрмохін, якого вивезли до Росії, вже в Україні

Маріуполець Богдан Єрмохін повернувся до України. Фото: Дмитро Лубінець

У день свого народження, у неділю, 19 листопада, маріуполець, якого депортували до Росії Богдан Єрмохін повернувся до України. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям команди Офісу омбудсмена та інших державних органів влади у рамках проєкту Bring Kids Back UA.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, процес повернення Богдана був результатом співпраці з урядом Катару, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі та після переговорів із російською стороною.

"Особливу подяку хочу висловити благодійному фонду Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновнику Маріам Ламберт, за логістичну підтримку нашого офісу, а також адміністрації ДПСУ за допомогу у цьому завданні", — сказав омбудсмен.

Маріуполець Богдан Єрмохін в Україні. Фото: Дмитро Лубінець

Також Лубінець зазначив, що було проведено переговори щодо возз'єднання Богдана Єрмохіна з його сестрою з уповноваженим з прав людини у Росії.

"Шлях Богдана був нелегким. Він переніс багато чого, перебуваючи в Росії, але завжди прагнув повернутися додому. І ось сьогодні, у його 18-річчя, його бажання нарешті виповнилося. Я впевнений, що цей день він запам'ятає надовго", — додав омбудсмен.

Маріуполець Богдан Єрмохін в Україні. Фото: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що в Росії незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.