Мариуполец Богдан Ермохин, которого вывезли в Россию, уже в Украине

Мариуполец Богдан Ермохин вернулся в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

В день своего рождения, в воскресенье, 19 ноября, мариуполец, которого депортировали в Россию Богдан Ермохин вернулся в Украину. Это стало возможным благодаря совместным усилиям команды Офиса омбудсмена и других государственных органов власти в рамках проекта Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, процесс возвращения Богдана был результатом сотрудничества с правительством Катара, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси и после переговоров с российской стороной.

"Отдельную благодарность хочу выразить благотворительному фонду Orphans Feeding Foundation, в частности соучредителю Мариам Ламберт, за логистическую поддержку нашего офиса, а также администрации ГНСУ за помощь в этой задаче", — сказал омбудсмен.

Мариуполец Богдан Ермохин в Украине. Фото: Дмитрий Лубинец

Также Лубинец указал, что были проведены переговоры о воссоединении Богдана Ермохина с его сестрой с уполномоченным по правам человека в России.

"Путь Богдана был нелегким. Он перенес многое, находясь в России, но всегда стремился вернуться домой. И вот сегодня, в его 18-летие, его желание наконец исполнилось. Я уверен, этот день он запомнит надолго", – добавил омбудсмен.

Мариуполец Богдан Ермохин в Украине. Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, что в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.