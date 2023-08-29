"Маршал" став генералом поліції, —Указ Президента

Очільник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу очільнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову на позивний "Маршал".

Про це йдеться у відповідному Указі глави держави.

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"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу — начальникові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України", — йдеться в президентському Указі.

Хто такий "Маршал"

Євгеній Жуков "Маршал" — професійний військовий, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї аеромобільної бригади. У миколаївській бригаді служив із 2007 року, пройшов шлях від посади командира взводу до заступника командира батальйону.

Жуков брав активну участь в АТО та захисті аеропорту "Донецьк".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю телеканалу "1+1". Він відповів на питання, чи готова Україна воювати довго. Зеленський вважає, що Україна готова воювати тривалий час, але за умови мінімізування жертв.