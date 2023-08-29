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"Маршал" стал генералом полиции, — Указ Президента

29 августа 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Маршал" стал генералом полиции, — Указ Президента
Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга главе Департамента патрульной полиции Евгению Жукову на позывной "Маршал".

Об этом говорится в соответствующем Указе главы государства.

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"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Жукову Евгению Александровичу — начальнику Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины", — говорится в президентском Указе.

Кто такой "Маршал"

Евгений Жуков "Маршал" — профессиональный военный, был командиром отдельной разведывательной десантной роты 79-й аэромобильной бригады. В николаевской бригаде служил с 2007 года, прошел путь от должности командира взвода до заместителя командира батальона.

Жуков активно участвовал в АТО и защите аэропорта "Донецк".

Напомним, Президент Владимир Зеленский дал пространное интервью телеканалу "1+1". Он ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго. Зеленский считает, что Украина готова воевать длительное время, но при минимизации жертв.

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