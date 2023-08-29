"Маршал" стал генералом полиции, — Указ Президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга главе Департамента патрульной полиции Евгению Жукову на позывной "Маршал".
Об этом говорится в соответствующем Указе главы государства.
"Маршал" стал генералом
"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Жукову Евгению Александровичу — начальнику Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины", — говорится в президентском Указе.
Кто такой "Маршал"
Евгений Жуков "Маршал" — профессиональный военный, был командиром отдельной разведывательной десантной роты 79-й аэромобильной бригады. В николаевской бригаде служил с 2007 года, прошел путь от должности командира взвода до заместителя командира батальона.
Жуков активно участвовал в АТО и защите аэропорта "Донецк".
Напомним, Президент Владимир Зеленский дал пространное интервью телеканалу "1+1". Он ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго. Зеленский считает, что Украина готова воевать длительное время, но при минимизации жертв.