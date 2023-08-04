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Масово залучають неповнолітніх: ексклюзивні подробиці про роботу шахрайських кол-центрів

4 серпня 2023 20:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Масово залучають неповнолітніх: ексклюзивні подробиці про роботу шахрайських кол-центрів
Кол-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

Про це він заявив в ефірі прямо із шахрайського кол-центру в Одесі, де наразі ведуться слідчі дії.

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Відомо, що кол-центр розташований в одеському районі Аркадія, вулиця Генуезька, 1/1, бізнес-центр.

Працюють навіть підлітки

За словами нардепа, кол-центр, з якого він вів ефір, розташований в елітному районі Одеси "Аркадія", де захмарні ціни на нерухомість. У цьому кол-центрі перебувають 120 осіб. Із цих 120 осіб половина — неповнолітні, 13-17 років.

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Кол-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Я не просто так назвав цифру більше як 2 тисячі шахрайських кол-центрів по Україні. Якщо ви 60 людей помножите на цю цифру, ви зрозумієте, що ми без перебільшення сьогодні втрачаємо наше покоління. Сьогодні у цих кол-центрах навчаються тільки одному — як обманювати людей. Вони заробляють легкі гроші, крадучи їх у звичайних громадян України, ЄС, США", — пояснив Дмитрук.

Він додав, що для працівників кол-центрів влаштовують вечірки, у приміщенні є бар, там люди вживають наркотики.

"Але найстрашніше, що керівні особи цих шахрайських кол-центрів, цих кланів, цих організованих злочинних груп мають дуже багато грошей. І коли будуть вибори, вони скажуть своє слово. Вони будуть просувати своїх людей, вони будуть лобіювати партії і приходити до влади. І що ми тоді отримаємо від нашої держави? Це буде одна суцільна злочинна група?" — емоційно висловився він.

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Кол-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Хто найчастіше стає жертвами кол-центрів

Також депутат розповів, які звернення він найчастіше отримує від громадян щодо шахрайських кол-центрів.

"До мене звернулася жінка убитого нашого Героя, воїна. Вона розповіла, що втратила зв'язок із чоловіком. Вона виставила повідомлення у фейсбук із проханням допомогти знайти чоловіка — він або в полоні, або його вже немає серед живих. До неї одразу телефонують і кажуть: "Давайте гроші, і ми вам дамо дані про вашого чоловіка", — наголосив Дмитрук.

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Кол-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нардеп додав, що шахрайські кол-центри працюють з тими категоріями населення, які зараз перебувають у важкому психологічному стані.

"Вони вимагають у цих людей останні гроші, і люди віддають їх з надією на те, щоб хоч почути чи побачити бодай щось про свою найріднішу людину", — сказав він.

Хто допустив розвиток шахрайських-колцентрів

"Ми не можемо звинувачувати якусь конкретну установу — поліцію, СБУ, прокуратуру чи когось іншого. Це система, яка працює дуже організовано. Для того щоб сьогодні відкрити такий шахрайський кол-центр, це не можна зробити просто так. Треба узгодити це з усіма структурами. Хто це допустив? Це допустили усі правоохоронні органи. Тому що у кожного правоохоронного органу є що тут робити", — пояснив Дмитрук.

З чого все почалося

Нардеп ВР та колишній член партії "Слуга народу" Микола Тищенко звинуватив свого колишнього колегу по партії Олега Семінського в роботі на Росію. Він опублікував відео, на якому можна побачити, як між депутатами виник конфлікт.

Нагадаємо, у столиці знайшли російський call-центр, який начебто збирав дані про роботу ЗСУ та ППО. За словами Тищенка, за "кришуванням" установи може стояти "слуга" Олег Семінський.

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