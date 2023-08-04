Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Массово привлекают несовершеннолетних: эксклюзивные подробности о работе мошеннических колл-центров arrow

Массово привлекают несовершеннолетних: эксклюзивные подробности о работе мошеннических колл-центров

4 августа 2023 20:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Массово привлекают несовершеннолетних: эксклюзивные подробности о работе мошеннических колл-центров
Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они есть почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.

Об этом он заявил в эфире прямо из мошеннического колл-центра в Одессе, где ведутся следственные действия.

Читайте также:

Известно, что колл-центр находится в одесском районе Аркадия, улица Генуэзская, 1/1, бизнес-центр.

Работают даже подростки

По словам нардепа, колл-центр из которого он вел эфир, находится в элитном районе Одессы "Аркадия", где заоблачные цены на недвижимость. В этом колл-центре находятся 120 человек. Из этих 120 человек половина — несовершеннолетние, 13-17 лет.

null
Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Я не просто так назвал цифру более 2 тысяч мошеннических колл-центров по Украине. Если вы 60 человек умножите на эту цифру, вы поймете, что мы, без преувеличения, сегодня теряем наше поколение. Сегодня в этих колл-центрах учатся только одному — как обманывать людей. Они зарабатывают легкие деньги, воруя их у обычных граждан Украины, ЕС, США", — объяснил Дмитрук.

Он добавил, что для работников колл-центров устраивают вечеринки, в помещении есть бар, там люди принимают наркотики.

"Но самое страшное, что руководящие лица этих мошеннических колл-центров, этих кланов, этих организованных преступных групп имеют очень много денег. И когда будут выборы, они скажут свое слово. Они будут продвигать своих людей, они будут лоббировать партии и приходить к власти. И что мы тогда получим от нашего государства? Это будет одна сплошная преступная группа?" — эмоционально выразился он.

null
Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Кто чаще всего становится жертвами колл-центров

Также депутат рассказал, какие обращения он чаще всего получает от граждан по мошенническим колл-центрам.

"Ко мне обратилась женщина убитого нашего Героя, воина. Она рассказала, что потеряла связь с мужем. Она выставила сообщение в фейсбук с просьбой помочь найти мужчину — он либо в плену, либо его уже нет в живых. К ней сразу звонят по телефону и говорят: "Давайте деньги и мы вам дадим данные о вашем муже", — подчеркнул Дмитрук.

null
Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Нардеп добавил, что мошеннические колл-центры работают с теми категориями населения, которые сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии.

"Они требуют у этих людей последние деньги, и люди отдают их с надеждой на то, чтобы хоть услышать или увидеть хоть что-то о своем родном человеке", — сказал он.

Кто допустил развитие мошеннических-колцентров

"Мы не можем обвинять какое-либо конкретное учреждение — полицию, СБУ, прокуратуру или кого-то другого. Это система, которая работает очень организованно. Для того чтобы сегодня открыть такой мошеннический колл-центр, это нельзя сделать просто так. Надо согласовать это со всеми структурами. Кто это допустил? Это допустили все правоохранительные органы. Потому что у каждого правоохранительного органа есть что здесь делать", — объяснил Дмитрук.

С чего все началось

Нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвинил своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как между депутатами возник конфликт.

Напомним, в столице нашли российский call-центр, который якобы собирал данные о работе ВСУ и ПВО. По словам Тищенко, за "крышевкой" учреждения может стоять "слуга" Олег Семинский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз