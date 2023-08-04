Массово привлекают несовершеннолетних: эксклюзивные подробности о работе мошеннических колл-центров

Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они есть почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.

Об этом он заявил в эфире прямо из мошеннического колл-центра в Одессе, где ведутся следственные действия.

Читайте также:

Известно, что колл-центр находится в одесском районе Аркадия, улица Генуэзская, 1/1, бизнес-центр.

Работают даже подростки

По словам нардепа, колл-центр из которого он вел эфир, находится в элитном районе Одессы "Аркадия", где заоблачные цены на недвижимость. В этом колл-центре находятся 120 человек. Из этих 120 человек половина — несовершеннолетние, 13-17 лет.

Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Я не просто так назвал цифру более 2 тысяч мошеннических колл-центров по Украине. Если вы 60 человек умножите на эту цифру, вы поймете, что мы, без преувеличения, сегодня теряем наше поколение. Сегодня в этих колл-центрах учатся только одному — как обманывать людей. Они зарабатывают легкие деньги, воруя их у обычных граждан Украины, ЕС, США", — объяснил Дмитрук.

Он добавил, что для работников колл-центров устраивают вечеринки, в помещении есть бар, там люди принимают наркотики.

"Но самое страшное, что руководящие лица этих мошеннических колл-центров, этих кланов, этих организованных преступных групп имеют очень много денег. И когда будут выборы, они скажут свое слово. Они будут продвигать своих людей, они будут лоббировать партии и приходить к власти. И что мы тогда получим от нашего государства? Это будет одна сплошная преступная группа?" — эмоционально выразился он.

Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Кто чаще всего становится жертвами колл-центров

Также депутат рассказал, какие обращения он чаще всего получает от граждан по мошенническим колл-центрам.

"Ко мне обратилась женщина убитого нашего Героя, воина. Она рассказала, что потеряла связь с мужем. Она выставила сообщение в фейсбук с просьбой помочь найти мужчину — он либо в плену, либо его уже нет в живых. К ней сразу звонят по телефону и говорят: "Давайте деньги и мы вам дадим данные о вашем муже", — подчеркнул Дмитрук.

Колл-центр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Нардеп добавил, что мошеннические колл-центры работают с теми категориями населения, которые сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии.

"Они требуют у этих людей последние деньги, и люди отдают их с надеждой на то, чтобы хоть услышать или увидеть хоть что-то о своем родном человеке", — сказал он.

Кто допустил развитие мошеннических-колцентров

"Мы не можем обвинять какое-либо конкретное учреждение — полицию, СБУ, прокуратуру или кого-то другого. Это система, которая работает очень организованно. Для того чтобы сегодня открыть такой мошеннический колл-центр, это нельзя сделать просто так. Надо согласовать это со всеми структурами. Кто это допустил? Это допустили все правоохранительные органы. Потому что у каждого правоохранительного органа есть что здесь делать", — объяснил Дмитрук.

С чего все началось

Нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвинил своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как между депутатами возник конфликт.

Напомним, в столице нашли российский call-центр, который якобы собирал данные о работе ВСУ и ПВО. По словам Тищенко, за "крышевкой" учреждения может стоять "слуга" Олег Семинский.