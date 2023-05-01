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В Україні оголосили повітряну тривогу: Офіс Президента закликає не ігнорувати

1 травня 2023 03:43
оновлено: 04:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні оголосили повітряну тривогу: Офіс Президента закликає не ігнорувати
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У ніч на понеділок, 1 травня, в Україні оголосили масштабную повітряну тривогу.

Наразі сигнал про небезпеку лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Луганська область та тимчасово окупований Крим "червоні" на мапі вже тривалий час.

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Оновлено о 03:46: Тривогу оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

Оновлено 04:14:

Оновлено 04:41

Оновлено в 04:49

Нагадаємо, увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.

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