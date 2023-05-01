В Україні оголосили повітряну тривогу: Офіс Президента закликає не ігнорувати

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Фото: УНІАН

У ніч на понеділок, 1 травня, в Україні оголосили масштабную повітряну тривогу.

Наразі сигнал про небезпеку лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Луганська область та тимчасово окупований Крим "червоні" на мапі вже тривалий час.

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Оновлено о 03:46: Тривогу оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

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Нагадаємо, увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.