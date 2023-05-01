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В Украине объявили воздушную тревогу: Офис Президента призывает не игнорировать

1 мая 2023 03:43
обновлено: 04:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине объявили воздушную тревогу: Офис Президента призывает не игнорировать
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Пока сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Луганская область и временно оккупированный Крым "красные" на карте уже продолжительное время.

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Обновлено в 03:46: Тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.

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