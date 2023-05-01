В Украине объявили воздушную тревогу: Офис Президента призывает не игнорировать

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Фото: УНИАН

В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Пока сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Луганская область и временно оккупированный Крым "красные" на карте уже продолжительное время.

Читайте также:

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать уведомления об опасности.

Обновлено в 03:46: Тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.