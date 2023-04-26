Масштабна спецоперація від ДРБ: викрили групу наркоторговців з мільйонним грошовим оборотом

ДБР викрили масштабну групу наркоторговців з мільйонним грошовим оборотом. Фото: Державне бюро рослідувань

Днями Державне бюро розслідувань провело масштабну спецоперацію, в результаті якої викрило групу наркоторговців з мільйонним грошовим оборотом. Вони виготовляли прихотропи у промислових масштабах.

Про це повідомляє ДБР.

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Злочинне угрупування виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні. Наркобізнес розташовувався у нарколабораторіях на території декількох областей.

Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень.

Зловмисники не нехтували навіть воєнним станом. У полі їхнього зору особливо були прифронтові зони. Намагались проникнути в середовище військових.

За даними слідства, правопорушники продавали майже 250 тис. доз на місяць, вартістю близько 70 млн грн.

"Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах", — йдеться в повідомленні.

ДБР провело обшуки в Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Затримано оргінізатора, трьох членів організованої групи та одного з найбільших гуртових покупців.

ДБР викрили масштабну групу наркоторговців з мільйонним грошовим оборотом. Фото: Державне бюро рослідувань

"Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тис. доларів США, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних", — пишуть у ДБР.

За злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що рацівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони наживались на закупівлі продуктів для армії.