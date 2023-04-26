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Масштабная спецоперация от ГРБ: разоблачили группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом

26 апреля 2023 14:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Масштабная спецоперация от ДРБ: разоблачили группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом
ГБР разоблачили масштабную группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом. Фото: Государственное бюро расследований
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях Государственное бюро расследований провело масштабную спецоперацию, в результате которой разоблачило группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом. Они производили прихотропы в промышленных масштабах.

Об этом сообщает ГБР.

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Преступная группировка производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине. Наркобизнес размещался в нарколабораториях на территории нескольких областей.

Месячное денежное обращение группировки составляло десятки миллионов гривен.

Злоумышленники не пренебрегали даже военным положением. В поле их зрения особенно находились прифронтовые зоны. Пытались проникнуть в среду военных.

По данным следствия, правонарушители продавали почти 250 тыс. доз в месяц стоимостью около 70 млн грн.

"Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", — говорится в сообщении.

ГБР провело обыски в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Задержаны организаторы, три члена организованной группы и один из крупнейших оптовых покупателей.

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ГБР разоблачили масштабную группу наркоторговцев с миллионным денежным оборотом. Фото: Государственное бюро расследований

"Обнаружено и изъято более 20 кг психотропных веществ, свыше 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, свыше 60 тыс. долларов США, полученных в результате преступной деятельности, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых", — пишут в ГБР.

За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что сотрудники ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны Украины. Они наживались на покупке продуктов для армии.

 

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