"Мавка" б'є усі рекорди: мультфільм залишається лідером кінопрокату

Мультфільм "Мавка" залишається лідером кінопрокату

Український мультфільм "Мавка" залишається лідером кінопрокату упродовж усього періоду показів. У Держкіно зазначили, що прокат мультфільму триває. У агентстві запрошують всіх охочих на перегляд "Мавки".

Про це йдеться на сайті Державного агентства з питань кіно.

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"За п'ять вікендів у кіно на сеанси мульфільму "Мавка" було продано 924 881 квиток, а касові збори становлять 116 534 116грн", — зазначається в повідомленні.

Також у Державному агентстві України з питань кіно нагадали, що анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, російські депутати підготували поправки до законів про рекламу, щоб методами візуальної пропаганди зупинити обвал народжуваності, рівень якої цього року може опуститися до мінімуму за останні 20 років. За даними Росстату, у 2022 році кількість народжених у росії скоротилася на 96 тисяч дітей, до 1,306 мільйона, і стала мінімальною з 2001 року.