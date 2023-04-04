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"Мавка" бьет все рекорды: мультфильм остается лидером кинопроката

4 апреля 2023 04:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мультфильм "Мавка" остается лидером кинопроката
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский мультфильм "Мавка" остается лидером кинопроката в течение всего периода показов. В Госкино отметили, что прокат мультфильма продолжается. В агентстве приглашают всех желающих на просмотр "Мавки".

Об этом говорится на сайте Государственного агентства по кино.

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"За пять уикендов в кино на сеансы мультфильма "Мавка" было продано 924 881 билет, а кассовые сборы составляют 116 534 116 грн" , — отмечается в сообщении.

Также в Государственном агентстве Украины по кино напомнили, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, российские депутаты подготовили поправки к законам о рекламе, чтобы методами визуальной пропаганды остановить обрушение рождаемости, уровень которой в этом году может опуститься до минимума за последние 20 лет. По данным Росстата, в 2022 году количество родившихся в России сократилось на 96 тысяч детей, до 1,306 миллиона, и стало минимальным с 2001 года.

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