Медики на окупованих територіях. Ляшко розповів, яка ситуація з виплатами зарплат

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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З кожним разом стає складніше владі підтримувати зв'язок із медиками на окупованих територіях. При цьому нещодавно МОЗ зіштовхнулося з проблемою виплат медичним фахівцям на окупованих територіях, коли їх установа розташована на землях, які контролює уряд України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Новини.LIVE

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За словами Ляшка, через складнощі з проведенням фінансових операцій кошти стали накопичуватися на банківських рахунках. У зв'язку з цим розглядається питання про тимчасове зупинення цих платежів.

"Але коли буде деокупація, коли верифікуємо всіх, хто працював, а потім здійснимо виплати тим медичним працівникам, які працюють в екстреній медичній допомозі, сімейним лікарям, тим, хто в лікарнях і надають медичну допомогу сьогодні українцям", — сказав він.

Також міністр вважає, що медичний персонал, зайнятий лікуванням пацієнтів, не має бути звинувачений у зраді, оскільки він виконує свій професійний обов'язок. Окрему увагу буде приділено перевірці спільно з СБУ тих, хто обіймав високі посади та співпрацював з окупаційною владою.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.