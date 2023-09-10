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Медики на оккупированных территориях. Ляшко рассказал, какая ситуация с выплатами зарплат

10 сентября 2023 06:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова Редактор новостей
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик Главный редактор
Должность автора
Медики на оккупированных территориях. Ляшко рассказал, какая ситуация с выплатами зарплат
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова Редактор новостей
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик Главный редактор
Должность автора

С каждым разом становится сложнее властям поддерживать связь с медиками на оккупированных территориях. При этом недавно Минздрав столкнулся с проблемой выплат медицинским специалистам на оккупированных территориях, когда их учреждение находится на землях, контролируемых правительством Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью для Новини.LIVE

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По словам Ляшко, из-за сложностей с проведением финансовых операций средства стали скапливаться на банковских счетах. В связи с этим рассматривается вопрос о временной приостановке этих платежей. 

"Но когда будет деоккупация, когда верифицируем всех, кто работал, а затем осуществим выплаты медицинским работникам, которые работают в экстренной медицинской помощи, семейным врачам, тем, кто в больницах и оказывают медицинскую помощь сегодня украинцам", — сказал он. 

Также министр считает, что медицинский персонал, занятый лечением пациентов, не должен быть обвинен в предательстве, так как он исполняет свой профессиональный долг. Отдельное внимание будет уделено проверке совместно с СБУ тех, кто занимал высокие посты и сотрудничал с оккупационными властями.

Напомним, что с 1 октября 2023 года Украина принимает новые правила военного учета для женщин. Теперь в ТЦК требуется явка женщин-медиков, включая врачей, фармацевтов и медсестер. 

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