Медики розповіли про стан дітей, які постраждали внаслідок вибуху на Прикарпатті

Пожежа після вибуху в Івано-Франківській області. Фото: соцмережі

Внаслідок вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області постраждали діти 2015 та 2012 років народження. Діти отримали серйозні опіки.

Про це повідомив "Суспільному" головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук.

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Що відомо про стан постраждалих

За словами лікаря, вкрай важкий стан дитини 2012 року народження — вона має опіки тіла II та навіть IV ступенів. А у дитини 2015 року — опіки II та III ступенів

Також лікарі надають допомогу двом чоловікам 1965, 1984 років народження та жінці 1988 року. Вони мають опіки 40-45% тіла.

Що відомо про вибух на нафтопроводі

Як розповіли раніше у ДСНС, прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлиття нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали люди. До Надвірнянської центральної районної лікарні доправили 6 людей, зокрема двох дітей, з опіками різного ступеню.

Нагадаємо, раніше міський голова Надвірної Зиновій Андрійович розповів про обстановку після вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Він не виключає версію підпалу.