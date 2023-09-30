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Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате взрыва на Прикарпатье

30 сентября 2023 20:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате взрыва на Прикарпатье
Подір после взрыва в Ивано-Франковской области. Фото: соцсети
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области пострадали дети 2015 и 2012 годов рождения. Дети получили серьезные ожоги.

Об этом сообщил "Суспільному" главврач Надворнянской центральной районной больницы Сергей Емельянчук.

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Что известно о состоянии пострадавших

По словам врача, крайне тяжелое состояние ребенка 2012 года рождения — у него есть ожоги тела II и даже IV степеней. А у ребенка 2015 года — ожоги II и III степеней

Также врачи оказывают помощь двум мужчинам 1965, 1984 годов рождения и женщине 1988 года. Они имеют 40-45% ожоги тела.

Что известно о взрыве на нефтепроводе

Как рассказали ранее в ГСЧС, прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.

По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

Известно, что в результате взрыва пострадали люди. В Надворнянскую центральную районную больницу доставили 6 человек, в том числе двое детей, с ожогами разной степени.

Напомним, ранее городской голова Надворной Зиновий Андрийович рассказал об обстановке после взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. Он не исключает версию поджога.

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