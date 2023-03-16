Мер Ірпеня розповів про відновлення будівель у місті, які пошкодили окупанти

Зруйнований окупантами будинок в Ірпені

В Ірпені Київської області триває відновлення будівель, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. У місті залишилося три проблемних об'єкти освітньої інфраструктури, а саме — два дитячих садочки та школа.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин для UNN.

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"Для одного садочка ми вже знайшли кошти — уряд Литви взявся повністю відбудовувати. Залишається ще один ліцей, який пообіцяли нам відновити ЮНІСЕФ, але на сьогодні є якісь перепони, і вони, м'яко кажучи, не виконують поки що домовленості, але ми шукаємо інших інвесторів. Другий садочок ми подаємо на державну програму на фінансування, і я впевнений, що нам у наступному місяці її затвердять", — розповів Маркушин.

За його словами, також розробляються проєкти для відновлення багатоповерхових будинків.

"Ми робимо проєкти й подаємо на фінансування по багатоповерхових будинках. Я впевнений, що у цьому році відкриється капітальний ремонт, і зможемо фінансувати вже капітальні роботи по багатоповерхових будинках. Стоїть завдання максимально відремонтувати всі будинки в цьому році… Допомагає UNITED24, і сім будинків вже включено в цю програму", — додав мер Ірпеня.

Нагадаємо, українські поліцейські опублікували мініфільм про звірства окупантів під Києвом. Рік тому загарбники розстріляли 10 цивільних автівок в Ірпені.

Також ми писали, що українська компанія QHome отримала підтримку від УВКБ ООН та Київської ОВА для виробництва та встановлення 100 будинків для сімей, які втратили свої будинки внаслідок війни. Кожен будинок розрахований на проживання чотирьох осіб та оснащений усім необхідним.

Додамо, 14 березня було оголошено про підписання угоди про співпрацю між містами Києвом та Вроцлавом. Під час онлайн-спілкування мер Києва подякував голові Вроцлава за підтримку влади та громади міста, а також за гуманітарну допомогу та економічну співпрацю.