Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты
В Ирпене Киевской области продолжается восстановление зданий, поврежденных в результате российской агрессии. В городе осталось три проблемных объекта образовательной инфраструктуры, а именно — два детских сада и школа.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин для UNN.
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"Для одного садика мы уже нашли средства — правительство Литвы взялось полностью восстанавливать. Остается еще один лицей, который пообещали нам восстановить ЮНИСЕФ, но сегодня есть какие-то препятствия, и они, мягко говоря, пока не выполняют договоренности, но мы ищем других инвесторов. Второй сад мы подаем на государственную программу на финансирование, и я уверен, что нам в следующем месяце ее утвердят", — рассказал Маркушин.
По его словам, также разрабатываются проекты по восстановлению многоэтажных домов.
"Мы делаем проекты и подаем на финансирование по многоэтажным домам. Я уверен, что в этом году откроется капитальный ремонт, и сможем финансировать уже капитальные работы по многоэтажным домам. Стоит задача максимально отремонтировать все дома в этом году… Помогает UNITED24, и семь домов уже включено в эту программу", — добавил мэр Ирпеня.
Напомним, украинские полицейские опубликовали мини-фильм о зверствах оккупантов под Киевом. Год назад захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей в Ирпене.
Также мы писали, что украинская компания QHome получила поддержку от УВКБ ООН и Киевской ОВА для производства и установки 100 домов для семей, потерявших свои дома в результате войны. Каждый дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен всем необходимым.
Добавим, 14 марта было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между городами Киевом и Вроцлавом. Во время онлайн-общения, мэр Киева поблагодарил главу Вроцлава за поддержку власти и общины города, а также за гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.