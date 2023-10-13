Мер Івано-Франківська втрапив у скандал через "мовне питання": соцмережі обурені

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. Фото: газета "Галичина"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків встряг у скандал стосовно української мови. На думку соцмереж, чиновник знову "сіє ворожнечу" в намірах розсварити українців між собою.

Про це він розповів у прямому ефірі на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Чиновник встряг у скандал

За його словами, російська пропаганда свідчить про те, що українці погано ставляться до тих, хто розмовляє російською мовою і загалом до жителів інших регіонів, які не належать до західної частини країни.

Водночас міський голова висловив гордість за населення свого міста та молодь, які все ж таки дотримуються позиції про єдину мову в країні.

"Я пишаюся тим, що очолюю українське місто, україномовне. Ми знаємо, що саме там, де українська мова, там завжди є патріоти, й ті, хто захищає нашу державу. І якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львівська область, інші регіони заходу України, держави б не було", — заявив Руслан Марцінків.

Він зробив акцент на Євромайдані та на інших події, які вплинули на це. З огляду на це, він дійшов висновку, що єдиною мовою сьогодні в Україні може бути тільки українська, а там, де "московська мова", там завжди противник вважатиме, що це його територія.

Українці обурені

Та українці на заяву чиновника зреагували агресивно. Йому нагадали, що з 2014 року в зону АТО пішли воювати не вихідці зі згаданих мером Франківська, Тернополя та Львова, а добровольців з Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Києва, Херсону Миколаєва, Одеси та навіть з Донеччини та Луганщини.

"Своїми промосковськими заявами ви сприяєте розпалюванню внутрішньої ворожнечі, і, як наслідок, байок про поганих переселенців. Так голосно заявляти про це не може людина, яка не знає офіційних даних із 2014 року. Надайте офіційні цифри! Ще маєте совість ділити українців за сортами, як м'ясо на базарі? Прикусіть язика", — порадили меру українці.

Обурення українців під етером Марцинківа. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше порушення мовного питання зафіксували в Житомирі, де дніпрянка вступила в конфлікт з мешканкою Луцька. Також ще один скандал трапився на Київщині: у Білій Церкві через російську музику сталася масова бійка.