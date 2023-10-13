Мэр Ивано-Франковска попал в скандал из-за "языкового вопроса": соцсети возмущены

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: газета "Галичина"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за украинского языка. По мнению соцсетей, чиновник снова "сеет рознь" в намерениях рассорить украинцев между собой.

Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, российская пропаганда свидетельствует о том, что украинцы плохо относятся к тем, кто разговаривает на русском языке и в целом к жителям других регионов, не принадлежащих к западной части страны.

В то же время, городской голова выразил гордость за население своего города и молодежь, которые все же придерживаются позиции о едином языке в стране.

"Я горжусь тем, что возглавляю украинский город, украиноязычный. Мы знаем, что именно там, где украинский язык, там всегда есть патриоты, и те, кто защищает наше государство. И если бы не Ивано-Франковск, Тернополь, Львовская область, другие регионы Запада Украины, государства бы не было", — заявил Руслан Марцинкив.

Он сделал акцент на Евромайдане и других событиях, которые повлияли на это. Ввиду этого, он пришел к выводу, что единственным языком сегодня в Украине может быть только украинский, а там, где "московский язык", — там всегда противник будет считать, что это его территория.

Украинцы возмущены

Но украинцы на заявление чиновника отреагировали агрессивно. Ему напомнили, что с 2014 года в зону АТО пошли воевать не выходцы из упомянутых мэром Ивано-Франковска, Тернополя и Львова, а добровольцы из Днепра, Харькова, Запорожья, Киева, Херсона, Николаева, Одессы и даже из Донецкой и Луганской областей

"Своими промосковскими заявлениями вы способствуете разжиганию внутренней розни, и, как следствие, басен о плохих переселенцах. Так громко заявлять об этом не может человек, не знающий официальных данных с 2014 года. Предоставьте официальные цифры! Еще есть совесть делить украинцев по сортам, как мясо на базаре? Придержите язык!" , — посоветовали мэру украинцы.

Возмущение украинцев под эфиром Марцинкива. Источник: Facebook

Напомним, ранее нарушение языкового вопроса зафиксировали в Житомире, где днепрянка вступила в конфликт с жительницей Луцка. Также еще один скандал произошел в Киевской области: в Белой Церкви из-за российской музыки произошла массовая драка.