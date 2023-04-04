Мер Тернополя під час війни виписував собі максимальні премії

Мер Тернополя Сергій Надал

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про складання адміністративного протоколу щодо мера Тернополя Сергія Надала з приводу конфлікту інтересів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Відповідно до даних протоколу, мер Тернополя у 2021-2022 роках присвоював собі максимальний розмір премій та надавав собі допомогу в оздоровленні та розв'язання соціально-побутових питань у гранично допустимих обсягах.

Розмір премій, які мер міг видавати собі, сягав 250% його посадового окладу. Такі дії містять ознаки порушення, передбаченого ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, ч. 1, 2. НАЗК вказує, що порушення закону включає штраф від 1700 до 3400 гривень за сповіщення про реальний конфлікт інтересів, а також штраф від 3400 до 6800 гривень за вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що 24 березня, з 8:00 розпочалося голосування за кандидатів до Антикорупційної ради Міноборони. Віддати свій голос можуть усі охочі українці. Голосування тривало до 22.00.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд на засіданні 17 березня змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.