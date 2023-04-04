Мэр Тернополя во время войны выписывал себе максимальные премии

Мэр Тернополя Сергей Надал

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило о составлении административного протокола в отношении мэра Тернополя Сергея Надала по поводу конфликта интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В соответствии с данными протокола, мэр Тернополя в 2021-2022 годах присваивал себе максимальный размер премий и оказывал себе помощь в оздоровлении и решении социально-бытовых вопросов в предельно допустимых объемах.

Размер премий, которые мэр мог выдавать себе, достигал 250% от его должностного оклада. Такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности ч. 1, 2. НАПК указывает, что нарушение закона включает штраф от 1700 до 3400 гривен за неуведомление о реальном конфликте интересов, а также штраф от 3400 до 6800 гривен за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

Напомним, что 24 марта, с 8:00 началось голосование за кандидатов в Антикоррупционную раду Минобороны. Отдать свой голос могут все желающие украинцы. Голосование длилось до 22:00.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд на заседании 17 марта изменила меру пресечения бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.