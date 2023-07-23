Мера Рахова Віктора Медвідя оголосили у розшук

Мер Рахова Віктор Медвідь. Фото: МВС

Мер міста Рахів у Закарпатській області Віктор Медвідь зник з поля зору влади. Міністерство внутрішніх справ оголосило його у розшук через розслідування можливої розтрати коштів із державних фондів.

Про це йдеться на сайті МВС.

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Звіти стверджують, що з 21 липня Медвідь ухиляється від контакту із правоохоронними органами. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі.

Місцеві джерела на Закарпатті кажуть, що він, можливо, залишив країну і перебуває за її межами вже три тижні. Деякі ЗМІ вказують на можливе присвоєння майна Віктором Медвідем через зловживання своїм офіційним статусом та підробку документів, хоча формальні звинувачення йому ще не висували.

Меру Рахова загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Мер Рахова Віктор Медвідь. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колишнього одеського військкома Євгена Борисова готуються оголосити у розшук. Його звинувачують у незаконному збагаченні та порушенні несення військової служби.

У матеріалах слідства зазначається, що з початку війни родичі обвинуваченого купили елітні автомобілі та майно в Іспанському королівстві на суму понад 151 млн грн. Проте затверджений сімейний дохід відповідає такому витрачанню коштів.