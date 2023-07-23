Мэра Рахова Виктора Медвидя объявили в розыск

Мэр Рахова Виктор Медвидь. Фото: МВД

Мэр города Рахов в Закарпатской области Виктор Медвидь пропал из поля зрения властей. Министерство внутренних дел объявило его в розыск из-за расследования возможной растраты средств из государственных фондов.

Об этом говорится на сайте МВД.

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Отчеты утверждают, что с 21 июля Медвидь уклоняется от контакта с правоохранительными органами. Его разыскивает Раховское отделение полиции Тячевского отдела ГУНП в Закарпатской области по подозрению в растрате/присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупном размере.

Местные источники в Закарпатье говорят, что он, возможно, покинул страну и находится за ее пределами уже примерно три недели. Некоторые СМИ указывают на возможное присвоение имущества Виктором Медвидем через злоупотребление своим официальным статусом и подделку документов, хотя формальные обвинения ему еще не предъявляли.

Мэру Рахова грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.

Мэр Рахова Виктор Медвидь. Фото: скриншот

Напомним, что бывшего одесского военкома Евгения Борисова готовятся объявить в розыск. Он обвиняется в незаконном обогащении и нарушении несения военной службы.

В материалах следствия указывается, что с начала войны родственники обвиняемого купили элитные автомобили и имущество в Испанском королевстве на сумму, превышающую 151 млн грн. Однако утвержденный семейный доход не соответствует такому расходованию средств.