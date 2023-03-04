Мешканці Криму ігнорують кремлівські газети та брехню рф, — ЦНС

Мешканці Криму

У тимчасово окупованому Криму окупанти почали активно розповсюджувати свою пропаганду, проте місцеві ігнорують кремлівські газети. Випущений ворогом випуск друкованого видання "Кримська правда" має загальний оголошений тираж 8406 екземплярів, у якому значно збільшилася кількість матеріалів, що стосуються російсько-української війни та ситуації на півострові.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кремлівські газети

Водночас безкоштовне поширення макулатури на зупинках громадського транспорту не користувалося популярністю, і більшість екземплярів залишилися на складах.

За повідомленнями місцевої влади, тираж "Кримської правди" становив 15 тис. екземплярів, проте за фактом було надруковано меншу кількість. Це свідчить про те, що путінський режим усвідомлює свою поразку не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Такі дії спрямовані на вплив на місцеве населення, але ігноруються ними.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки, намалювали графіті та поширили стрічки. Вони нагадують окупантам, що півострів буде обов'язково звільнений.

Також ми писали, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова вирішила порефлексувати над можливими сценаріями звільнення Україною окупованих територій. Посадовиця заявила, що Україна нібито готує репресії проти росіян на своїй території та заявила про готовність рф прийняти у себе "усіх жертв київського режиму".

Додамо, Данілов заявив, що для української стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Україна змінить план щодо звільнення півострова від російських загарбників.