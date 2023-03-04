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Жители Крыма игнорируют кремлевские газеты и ложь рф, — ЦНС

4 марта 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жители Крыма
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во временно оккупированном Крыму оккупанты начали активно распространять свою пропаганду, однако местные жители игнорируют кремлевские газеты. Выпущенный врагом выпуск печатного издания "Крымская правда" имеет общий объявленный тираж 8406 экземпляров, в котором значительно увеличилось количество материалов, что касаются российско-украинской войны и ситуации на полуострове.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В то же время, бесплатное распространение макулатуры на остановках общественного транспорта не пользовалось популярностью, и большинство экземпляров осталось на складах.

По сообщениям местных властей, тираж "Крымской правды" составил 15 тыс. экземпляров, однако по факту было напечатано меньшее количество. Это свидетельствует о том, что путинский режим осознает свое поражение не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Такие действия направлены на воздействие на местное население, но игнорируются ими.

Напомним, во временно оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки, нарисовали граффити и распространили ленты. Они напоминают оккупантам, что полуостров будет обязательно освобожден.

Также мы писали, что официальная представительница Министерства иностранных дел россии Мария Захарова решила порефлексировать над возможными сценариями освобождения Украиной оккупированных территорий. Чиновница заявила, что Украина якобы готовит репрессии против россиян на своей территории и заявила о готовности рф принять у себя "всех жертв киевского режима".

Добавим, Данилов заявил, что для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.

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