Прогноз погоди в Україні від народного синоптика на 11 лютого

Погода від народного синоптика 11 лютого

В Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду. Температурні коливання та опади будуть відчутні вже цих вихідних, 11 та 12 лютого.

Про це пише народний синоптик Наталка Діденко.

Погода на вихідних в Україні

"До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг.

Завтра на півдні та південному сході опади якісь серйозні малоймовірні. При проходженні фронтів вітер може посилюватися! На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися", — пише Діденко.

Коли в Україні потепліє

Наталка Діденко розповіла, що вже цих вихідних відступлять сильні морози. Однак, вночі ще буде холодно: можливі морози від -7 до -14 градусів, однак в ніч на неділю температура підніметься до -2 -7 градусів. Вдень повітря прогріється до +2 градусів тепла.

Якою буде погода у Києві на вихідні

" У Києві погода також зміниться. Періодично сніг, потім мокрий сніг, вдень у неділю фронт поскаче далі, опади припиняться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий. Потепління! Вночі ще підморозить, а в денні години — відлига, навіть плюси невеличкі", — повідомила народний синоптик.

Нагадаємо, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.