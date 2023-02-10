Прогноз погоды в Украине от народного синоптика на 11 февраля

Метеозависимым людям будет "несладко": народный синоптик предупредил о резком изменении погоды на выходные
В Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду. Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля.
Об этом пишет народный синоптик Наталья Диденко.
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Погода на выходных в Украине
К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег.
Завтра на юге и юго-востоке осадки серьезные маловероятные. При прохождении фронтов ветер может усиливаться! На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться", — пишет Диденко.
Когда в Украине потеплеет
Наталья Диденко рассказала, что уже в эти выходные отступят сильные морозы. Однако ночью еще будет холодно: возможны морозы от -7 до -14 градусов, однако в ночь на воскресенье температура поднимется до -2 -7 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов тепла.
Какая будет погода в Киеве на выходные
В Киеве погода также изменится. Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый. Потепление! , даже плюсы небольшие", — сообщила народный синоптик.
Напомним, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится .