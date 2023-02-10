Прогноз погоды в Украине от народного синоптика на 11 февраля

Погода от народного синоптика 11 февраля

В Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду. Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля.

Об этом пишет народный синоптик Наталья Диденко.

Погода на выходных в Украине

К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег.

Завтра на юге и юго-востоке осадки серьезные маловероятные. При прохождении фронтов ветер может усиливаться! На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться", — пишет Диденко.

Когда в Украине потеплеет

Наталья Диденко рассказала, что уже в эти выходные отступят сильные морозы. Однако ночью еще будет холодно: возможны морозы от -7 до -14 градусов, однако в ночь на воскресенье температура поднимется до -2 -7 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов тепла.

Какая будет погода в Киеве на выходные

В Киеве погода также изменится. Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый. Потепление! , даже плюсы небольшие", — сообщила народный синоптик.

Напомним, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится .